استشهاد شرطي مصري بعملية إطلاق نار على الحدود المصریة الفلسطينية

وبينت القناة ال12 العبرية أن الحدث وقع بالتزامن مع إحباط محاولة تهريب مخدرات.



وكانت مصادر عبرية أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وما زالت التفاصيل غير واضحة.



وبينت يديعوت أن 4 إصابات في صفوف جنود الاحتلال وقعت في حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر، وسط فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على النشر على الأنباء المتعلقة بالحدث على الحدود المصرية.



وبين موقع والا العبري أن حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة من مسؤولية الفرقة 80 ، موضحاً أن الجيش حشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا.



ه‍ذا وأفادت المصادر أن جندي مصري أستشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب الحدود المصرية.



وقالت مصادر إعلامية: إن الحدث الأمني وقع عند معبر"نيتسانا" الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين الإحتلال ومصر، واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً. ومع مرور الأيام، وتقرر إيقاف عبور المسافرين بسبب الحركة الضئيلة في المعبر ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.