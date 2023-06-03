الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 حزيران 2023 ساعة 14:23

وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الصحاف أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدا الأحد.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الصحاف أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

كما سيناقش الوزيران أيضا "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".
رقم : 1061751
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
غروسي يغلق ملف "مريوان".. هذا حال من كان نتنياهو مصدر معلوماته عن إيران
غروسي يغلق ملف "مريوان".. هذا حال من كان نتنياهو مصدر معلوماته عن إيران
3 حزيران 2023
هكذا كان يتعامل الإمام الخميني الراحل مع أسرته..
هكذا كان يتعامل الإمام الخميني الراحل مع أسرته..
3 حزيران 2023
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة
3 حزيران 2023
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
حرس الثورة الإسلامية: الجمهورية الإسلامية ساهمت في بلورة هندسة جديدة لخارطة القوى العالمية
2 حزيران 2023
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
أهداف أمريكا من نشر صواريخ "هيمارس" شرق سوريا؟
2 حزيران 2023
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
امين المجلس الاسلامي الاسباني يشيد بانجازات الثورة الاسلامية
2 حزيران 2023
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
2 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
2 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
فكر الإمام الخميني(قدس) ونهضة الشعوب
1 حزيران 2023
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
رئيس جامعة الامام الخميني: شخصية الامام الخميني (رض) وأفكاره جذبت العالم إليه
1 حزيران 2023
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
1 حزيران 2023
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
"بالون التجسس" الإسرائيلي في سماء المقاومة
1 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة
محاولات "هيئة تحرير الشام" الجديدة للتقارب مع الغرب
المافيات الإجرامية الصهيونية في الإمارات