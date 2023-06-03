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السبت 3 حزيران 2023 ساعة 17:17

أحدث صحوة إيمانية تصدت للاستكبار واحتضنت قضايا الامة

أحدث صحوة إيمانية تصدت للاستكبار واحتضنت قضايا الامة
وأضاف الشيخ علي الخطيب إن “ذكرى الإمام الراحل الخميني تأتي لتشحذ العزيمة على المضي قدماً في طريق الحق الذي سار عليه الراحل الكبير الذي أحيا بفكره وإخلاصه الامة الاسلامية واستنهض عزيمة الشعب الايراني ليخرجه من دائرة التبعية والاستعمار الى رحاب الحرية والعزة وتكون ثورته المجيدة اعظم حدث في التاريخ المعاصر”.

وتابع: الشيخ الخطيب “لقد أُسس الامام دولة تزداد يوماً بعد يوم قوة وعظمة تجابه المؤامرات والتحديات وتنتصر على الحصار والعقوبات وتحقق اعظم الانجازات العلمية والتقنية والعسكرية التي جعلت منها دولة متقدمة تمتلك عناصر القوة والاقتدار والمنعة”، وتابع “بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة ووعي الشعب الايراني العزيز وصموده، استطاعت ان تفرض معادلات جديدة في الصراع مع الاستكبار العالمي تحولت فيها من الدفاع إلى الهجوم والتحدي”، واضاف “نحن لنا ملء الثقة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ماضية في مسيرتها على نهج سماحة الامام الخميني (قدس) بقيادتها الرشيدة المتمثلة بسماحة الامام القائد السيد خامنائي دامت بركاته”.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان “الراحل الكبير احدث صحوة ايمانية تصدت للاستكبار العالمي واحتضنت قضايا الامة ولاسيما قضية فلسطين، فكان له الفضل الكبير في دعم قوى المقاومة للاستعمار الغربي والمشروع الصهيوني واظهرت الوجه الحضاري العالمي للاسلام الحقيقي الذي شوهه الغرب وعملاؤه”، واضاف “ما زالت اليوم الجمهورية الاسلامية في إيران على عهد مؤسسها تقف بصلابة الى جانب المقاومة بقيادتها الحكيمة وشعبها المضحي تساند قضايا العرب والمسلمين في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق”.

وشكر الشيخ الخطيب “الجمهورية الاسلامية الشقيقة التي وقفت ولم تزل الى جانب لبنان ابان الاحتلال الصهيوني فكانت شريكة في الانتصار على اعدائه انطلاقاً من روحية الاخوة التي ارساها الامام الخميني في نصرة الشعوب المستضعفة”.
مصدر : وكالات
رقم : 1061778
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