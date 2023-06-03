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السبت 3 حزيران 2023 ساعة 18:02

عبداللهيان : إيران مستعدة لتعزيز تعاونها مع الغابون

عبداللهيان : إيران مستعدة لتعزيز تعاونها مع الغابون
والتقى وزير خارجية الغابون ، هيرمان إيمونغو ، مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان اليوم (السبت) ، في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وقال أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء العلاقات بين إيران والغابون تمتاز دوما ً بالدفء والعراقة والودية ، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

وفي إشارة إلى الطاقات والإنجازات الصناعية والتقنية والعلمية والطبية لجمهورية إيران الإسلامية ، قال وزير خارجية إيران: إن إيران مستعدة لتوظيف طاقاتها لخدمة تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة ، بما في ذلك الغابون.

ولفت عبداللهيان إلى أن تعاوننا في المجال الدولي كان دائما على المسار الصحيح ، أكد على ضرورة تعزيز المشاورات والتعاون في المجال الدولي ، ودعا نظيره إلى زيارة جمهورية إيران الإسلامية.

بدوره اعرب وزير خارجية الغابون ، هيرمان إيمونغو ، عن ارتياحه من هذا الاجتماع معبرا عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية إيران الإسلامية وقال : لحسن الحظ ، انه في ظل وجود 6 اتفاقيات ثنائية ، هناك بنية تحتية قانونية ضرورية لتنمية العلاقات الثنائية .

وأضاف: إن طاقات إيران العلمية والتقنية والصناعية والتقدم فيها تمهد ارضية جيدة للتعاون بين البلدين ، كما أن إيران مشهورة أيضًا في مجال مكافحة الإرهاب ، وتحتاج بلاده إلى هذه الخبرات.

واعرب وزير الخارجية وشكره وترحيبه لدعوته لزيارة طهران وأضاف: سنحدد وننسق موعد هذه الزيارة قريبا عبر القنوات الدبلوماسية.
رقم : 1061789
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