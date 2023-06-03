البرلمان الإيراني يدعو نوابا من مصر والأردن لزيارة طهران

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن غلرو قوله: "التقيت خلال الأسبوع الماضي سفيري مصر والأردن، ودعوت مجموعة برلمانية من البلدين لزيارة إيران، وآمل إجراء هذه الزيارة قريبًا".



وأضاف: "على الرغم من أن علاقاتنا مع مصر على مستوى رعاية المصالح، عيّن البلدان مبعوثين لهما على مستوى سفير، وعلاقاتنا الخارجية مع القاهرة مباشرة".



وعلى مستوى عودة العلاقات بين إيران والسعودية، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن "الخلافات بين إيران والسعودية لا تزال في بعض القضايا الإقليمية قائمة، لكن وجود خلافات لا ينبغي أن يؤدي إلى إغلاق القنوات الدبلوماسية بين البلدين".



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح في وقت سابق الشهر الماضي، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.



وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات استضافة شاه إيران المقبور، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات للتقارب.