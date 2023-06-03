قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)

اسلام تايمز (ايران) - تقام يوم غد الاحد مراسم الذكرى السنوية الـ34 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني (ره) بحضور وخطاب قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي.