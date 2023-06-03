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السبت 3 حزيران 2023 ساعة 21:54
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
وستبدا المراسم صباح يوم غد الأحد في مرقد الإمام الخميني (ره) وسيكون خطاب قائد الثورة الاسلامية حوالي الساعة 9:00 صباحا.
رقم :
1061836
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