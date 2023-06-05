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الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 08:28

مسؤول عسكري أمريكي: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي!

مسؤول عسكري أمريكي: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي!
ونقل موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الأخبار العسكرية، عن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، قوله إن "التحالف الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل"!

وزعم هوكينز أن "إيران هي المسؤول الأول عن عدم الاستقرار الإقليمي، وتريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها"، على حد قوله.

وكان الجيش الإيراني قد أفاد بأنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول عربية بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء يوم الجمعة، نشرت تفاصيلها وكالات إيرانية.

وقال إيراني: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، صرج الأدميرال إيراني: "سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك أيضا الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند".

وأوضح شهرام إيراني أن كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير.
رقم : 1062029
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