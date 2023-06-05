الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 08:29

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق
وقال كوناشينكوف: "في صباح يوم 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وأضاف: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه. تم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن قوات العدو تتكون من ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".
رقم : 1062030
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
5 حزيران 2023
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
5 حزيران 2023
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
5 حزيران 2023
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
5 حزيران 2023
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
خاص اسلام تايمز
4 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
3 حزيران 2023
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
3 حزيران 2023
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
3 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني (رض) الرافض للاستكبار يساهم في توعية الناس
3 حزيران 2023
شعور الصهاينة بالعجز أمام خطط المقاومة الحربية على عدة جبهات
شعور الصهاينة بالعجز أمام خطط المقاومة الحربية على عدة جبهات
3 حزيران 2023
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة
3 حزيران 2023
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
3 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟
الشيخ القطان لـ"إسلام تايمز": ثورة الامام الخميني جعلت من فلسطين القضية والبوصلة