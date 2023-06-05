30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية

وأفادت الشرطة في سوكوتو، أن الضحايا ينتمون إلى إحدى جماعات القصاص المحلية في منطقة تانغازا الحكومية المحلية.



ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، قامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة. ولكن تصاعدت الأحداث عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد واعتدوا على بعض القرويين.



ردًا على ذلك، طلب السكان المساعدة، ووصلت المساعدة من رجال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية، والمعروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا.



وأشار البيان إلى أن أفراد الجماعة انسحبوا إلى قرى مختلفة بمجرد وصول المساعدة، لكن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل ثمانية أشخاص في قرية راكا، وسبعة في بيلينغاوا، وستة في جابا، وأربعة في داباجي، وثلاثة في راكا دوتسي، واثنين في تساليوا.



تأتي هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني رئيس في أجزاء مختلفة من نيجيريا، حيث شهدت حوادث قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.