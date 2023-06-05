الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 10:59

30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية

30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية
وأفادت الشرطة في سوكوتو، أن الضحايا ينتمون إلى إحدى جماعات القصاص المحلية في منطقة تانغازا الحكومية المحلية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، قامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة. ولكن تصاعدت الأحداث عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد واعتدوا على بعض القرويين.

ردًا على ذلك، طلب السكان المساعدة، ووصلت المساعدة من رجال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية، والمعروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا.

وأشار البيان إلى أن أفراد الجماعة انسحبوا إلى قرى مختلفة بمجرد وصول المساعدة، لكن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل ثمانية أشخاص في قرية راكا، وسبعة في بيلينغاوا، وستة في جابا، وأربعة في داباجي، وثلاثة في راكا دوتسي، واثنين في تساليوا.

تأتي هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني رئيس في أجزاء مختلفة من نيجيريا، حيث شهدت حوادث قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.
رقم : 1062054
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
5 حزيران 2023
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
5 حزيران 2023
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
5 حزيران 2023
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
5 حزيران 2023
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
5 حزيران 2023
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
خاص اسلام تايمز
4 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
3 حزيران 2023
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
3 حزيران 2023
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
3 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني (رض) الرافض للاستكبار يساهم في توعية الناس
3 حزيران 2023
شعور الصهاينة بالعجز أمام خطط المقاومة الحربية على عدة جبهات
شعور الصهاينة بالعجز أمام خطط المقاومة الحربية على عدة جبهات
3 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟