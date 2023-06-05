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الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 11:30
السوداني يترأس اجتماعا للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى".
رقم :
1062057
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