غروسي: إيران اتخذت خطوات إيجابية

واضاف غروسي في تصريح له اليوم الاثنين ، ان هذا جزء من متطلبات التفتيش المتفق عليها وما يجب أن يحدث الآن هو عملية مستمرة ومتواصلة تؤدي إلى الوفاء بجميع التزامات البيان المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.