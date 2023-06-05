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الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 14:50
غروسي: إيران اتخذت خطوات إيجابية
واضاف غروسي في تصريح له اليوم الاثنين ، ان هذا جزء من متطلبات التفتيش المتفق عليها وما يجب أن يحدث الآن هو عملية مستمرة ومتواصلة تؤدي إلى الوفاء بجميع التزامات البيان المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقم :
1062077
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