كنعاني : السفارة الايرانية في الرياض ستفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء

سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض و القنصلية العامة الايرانية في جده وممثلية ايران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي سيتم اعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي غد الثلاثاء و بعد غد الاربعاء .