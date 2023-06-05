الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 15:57

وزير الداخلية: ايران تحولت لمركز ثقل في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها

وزير الداخلية: ايران تحولت لمركز ثقل في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها
واضاف الوزير وحيدي في كلمة القاها اليوم الاثنين امام المشاركين في مسيرة احياء ذكرى انتفاضة 15 خرداد/ 5 يونيو (عام 1963 والتي شكلت انطلاقة ثورة الامام الخميني طاب ثراه) في مدينة ورامين الواقعة جنوب طهران ان الجمهورية الاسلامية تمضي قدما بكل اقتدار وان الاعداء وبعد فشل مؤامراتهم ضدها ، يسعون الان الى تحسين علاقاتهم معها وهذا يعني ان مخططاتهم باءت بالفشل.

وندد وزير الداخلية الايراني بمحاولات اميركا والغرب لاعادة احياء فلول النظام البهلوي البائد، والذين يمثلون دمية بيد الامبراطورية الغربية، لجلبهم الى ساحة المواجهة مع ايران ، كما ان اميركا والغرب يدعمون الارهابيين "الرسميين" كزمرة "خلق" الارهابية التي تقطر من رأسها الى أخمص قدميها شرورا وعنفا وممارسات ضد انسانية، ويدّعون زيفا بأنهم مشفقون على الشعب الايراني ، فهل هؤلاء مشفقون حقا ؟

واضاف وحيدي " ان الشعب الايراني يقف في وجه المناوئين لثورته ورغم كل الصعاب فانه سينجح في تذليلها ، وقد سجل هذا الشعب انجازات كبيرة حتى في الفترة الراهنة ، فاقتصاد ايران الان هو ضمن 20 اكبر اقتصاد في العالم ، كما اننا في المجال التكنولوجي نقف ضمن المراتب الثلاثة الاولى في العالم، والعدو يريد ان يجهل شعبنا هذه الحقائق ، ان هذا الحظر لو فرض على بلد آخر لقصم ظهره.

واشار وزير الداخلية الايراني الى سعي الاعداء لاستهداف هوية المرأة الايرانية عبر اشعال فتنة احداث الشغب الاخيرة وبث الاضاليل ضد الحجاب الاسلامي من اجل ابعاد الشعب الايراني عن القيم الدينية والايمانية ، قائلا ان الاعداء يصرفون اموالا طائلة لاشاعة الفساد الاخلاقي في المجتمع الايراني ، وكل ذلك من اجل منع تقدم الشعب الايراني، لكن ابعاد الشعب الايراني عن الاسلام غاية سوف لا يدركها الأعداء.
رقم : 1062093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
5 حزيران 2023
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
5 حزيران 2023
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
5 حزيران 2023
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
5 حزيران 2023
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
5 حزيران 2023
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
5 حزيران 2023
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
خاص اسلام تايمز
4 حزيران 2023
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا في مرقد الإمام (ره)
3 حزيران 2023
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
قضيتان شغلت حيزا هاماً ومرتكزاً كبيراً في ثورة الامام الراحل
3 حزيران 2023
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
خالد الملا: الإمام الخميني طبّق ولاية الفقية كنظرية إسلامية في هذا العالم
3 حزيران 2023
فكر الإمام الخميني (رض) الرافض للاستكبار يساهم في توعية الناس
3 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟