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الاثنين 5 حزيران 2023 ساعة 18:08

ايران... نسخة جديدة لمنظومة الدفاع الجوي"باور 373"

ايران... نسخة جديدة لمنظومة الدفاع الجوي"باور 373"
وقال العميد صباحي فرد في تصريح له اليوم الاثنين حول احدث انجازات قوات الدفاع الجوي انه سيتم قريبا الاعلان عن أنباء سارة تتعلق بقوة الدفاع الجوي للجيش .

واضاف قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني " ان صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 هو مدرج على جدول اعمال قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني وان هذه النسخة الجديدة ستكون اكثر تطورا من النسخة الاولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي.

ومنظومة باور 373 هي منظومة دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى وعالي الارتفاع بمدى تزيد عن 300 كيلومتر ، وهي قادرة على استهداف الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة التي تدعي الدول المصنعة انها مزودة بتقنية التخفي عن شاشات الرادار
رقم : 1062103
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