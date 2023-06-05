البرلمان العربي يطالب بمحاسبة الإحتلال بشأن جرائمه ضد فلسطين

وقال البرلمان العربي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم في الذكرى الـ 56 للنكسة، والذي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو من كل عام، إن “ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الخطير وغيرالمسبوق لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ومستوطنيها على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس، وسياسة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين”.



وطالب برلمانات العالم واتحاداته، بتحمل مسؤولياتهم لحل الصراع، وفق مبدأ حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.