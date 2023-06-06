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الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 09:08

جيش الاحتلال الصهيوني يشارك في مناورات بالمغرب

جيش الاحتلال الصهيوني يشارك في مناورات بالمغرب
وحسب مصادر قال جيش الإحتلال في بيان نشره مساء الاثنين، على صفحته في تويتر: "غادر وفد من 12 مقاتلا وقائدا من لواء غولاني (قوات النخبة) (الأحدالماضي) للمشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي 2023" التي تجري في المغرب".

وأضاف: "يشارك في المناورات حوالي 18 دولة ونحو ثمانية آلاف جندي من الجيش الأمريكي والمغرب وغانا".

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أعلن المغرب انطلاق الدورة الـ19 من مناورات "الأسد الإفريقي" المشتركة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، دون ذكر كيان الاحتلال الصهيوني.

وتمتد المناورات حتى 16 يونيو/حزيران الجاري، وفق بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جيش الكيان "الإسرائيلي" في مناورات "الأسد الأفريقي" (African Lion)، وفق بيان له.

وقال جيش الاحتلال: "خلال الأسبوعين المقبلين، سيركز مقاتلو غولاني على ممارسة تحديات قتالية مختلفة تجمع بين حرب المشاة في المناطق الحضرية والحرب السرية التي يتخصصون فيها، وسيختتمون المناورات في تمرين مشترك لجميع الجيوش".

وأوضح أن "الغرض من المناورات هو تعزيز العلاقة بين الدول والتعلم المتبادل بين الجيوش الأجنبية"على حد قوله.
رقم : 1062216
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