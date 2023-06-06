ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية

وکتب العميد "اميرعلي حاجي زادة " في تغريدة له علی تویتر :شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس مثل شروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح" واستخدم الهاشتاق # علی کلمة " فتاح "



وحسب بعض القنوات الإخبارية إن الفتاح هو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك) قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورًا و قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو.



و كان قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" قد قال في تصريح له امس الاثنين حول احدث انجازات قوات الدفاع الجوي انه سيتم قريبا الاعلان عن أنباء سارة تتعلق بقوات الدفاع الجوي للجيش .



واضاف قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني: " ان صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 مدرج على جدول اعمال قوات الدفاع الجوي للجيش وان هذه النسخة الجديدة ستكون اكثر تطورا من النسخة الاولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي".