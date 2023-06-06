حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الاقتحامات والاعتقالات تركّزت في جنين، وطولكرم، ونابلس، وطوباس، وبيت لحم.



وبحسب المصادر، فقد تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانيّة، حيث اندلعت مواجهات في الحارة الشرقية في مدينة طولكرم، فيما جرى اعتقال الشقيقين عادل وعلي عيسى طقاطقة عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وأطلقت قنابل الغاز صوب المنازل، ودفع الاحتلال تعزيزات عسكرية للبلدة خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة عساف.



وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة طلاب من جامعة النجاح الوطنية، وهم قاسم قدح من المساكن الشعبية، وإبراهيم دويكات من بلاطة البلد، وأحمد غسان خالد من المعاجين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح سليمان إبراهيم قطناني من مخيم عسكر القديم بنابلس.



واندلعت مواجهات بين الشبّان وقوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث استهدف شبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.



وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد عماد بني عودة قبل أن تنسحب من البلدة.



وتشن قوّات الاحتلال الصهيوني، بشكل يومي، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.