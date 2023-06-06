اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية

البلاد بلغت تكنولوجيا التنويع في صنع مختلف المنظومات الصاروخية من ضمنها صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، وهو صاروخ قابل للمناورة وخارق للصوت وقادر على تغيير اتجاهاته ببساطة والعبور من كماشة الصواريخ المضادة.

