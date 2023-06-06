حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ إصرار أجهزة السلطة الفلسطينية على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كلّ النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.



ودعت حماس، أجهزة السلطة الفلسطينية للتوقف التام عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، محذرة في ذات الوقت من تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.



وطالبت القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية بموقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لوقفها حماية لكرامة شعبنا وتضحياته.



وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين.