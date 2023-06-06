الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 14:30

حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها

حماس تدين حملة اعتقالات السلطة السياسية وتحذر من تبعاتها
وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ إصرار أجهزة السلطة الفلسطينية على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كلّ النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

ودعت حماس، أجهزة السلطة الفلسطينية للتوقف التام عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها، محذرة في ذات الوقت من تبعات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

وطالبت القوى والفصائل والمؤسسات الحقوقية بموقف واضح تجاه تلك الانتهاكات، والعمل الجاد لوقفها حماية لكرامة شعبنا وتضحياته.

وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين.
رقم : 1062262
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
6 حزيران 2023
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
6 حزيران 2023
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
6 حزيران 2023
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
5 حزيران 2023
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
5 حزيران 2023
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
5 حزيران 2023
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
5 حزيران 2023
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
5 حزيران 2023
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
5 حزيران 2023
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
5 حزيران 2023
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": الإمام الخميني جدّد الحياة السياسية للإسلام.. وحوّل الرؤيا الى شعارات سياسية
خاص اسلام تايمز
4 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟