الخارجية الإيرانية: أمريكا شريكة في جرائم "إسرائيل" اليومية بحق الفلسطينيين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر، محمد هيثم التميمي طفل بعمر سنتين، هو الطفل الفلسطيني البريء الثامن والعشرون الذي استشهد هذا العام على يد الكيان الإسرائيل قاتل الأطفال. يتحمل داعمو الكيان المسؤولية القانونية والدولية لاستمرار هذه الجرائم اليومية.



واضاف، ان ارتكاب هذه الجريمة المروعة بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية في إيباك حول تاريخ دعم واشنطن للكيان الإسرائيلي، وإشارته إلى المساعدة السنوية البالغة 3.3 مليار دولار والمساعدات غير العادية البالغة مليار دولار، واستمرار الجهود المبذولة لدمج الكيان الغاصب في المنطقة، هو بمثابة مشاركة أمريكية في جرائم "إسرائيل" اليومية.