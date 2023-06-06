أيام قليلة فصلت بين صاروخ "خيبر" و صاروخ "فتاح"، ويوم واحد فقط فصل بين التهديدات التي اطلقها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران، من غرفة تحت الأرض، وبين الكشف عن صاروخ "فتاح"، وبهذا تكون إيران قد ردت على عنتريات نتنياهو، بشكل عملي، وفي وقت قياسي، لم يخطر لا على بال نتنياهو ولا على بال أسياده في واشنطن.



الصاروخ فتاح اسم اطلقه قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي على احد اكبر واحدث انجازات البلاد الدفاعية والعسكرية.



هو صاروخ باليستي فرط صوتي تفوق سرعته ما بين اثني عشر الى ثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت هو صاروخ باليستي فرط صوتي قل نظيره في العالم، ومع ازاحة الستار عنه باتت إيران واحدة من أربع دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.



انجاز محلي الصنع بامتياز دفاعي ورادع للاعداء وجاء رغم التهديدات والضغوط الغربية بحسب الرئيس ابراهيم رئيسي الذي اكد ان قوة الردع الايرانية تسهم في استتباب الأمن واحلال السلام في المنطقة اذ تجعل الاعداء يفكرون مليا قبل اي هجوم.



وقال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي :"نصنع الصواريخ لنحمي انفسنا من أعدائنا وحتى لا يفكروا في مهاجمة بلادنا، نعلم أن الأعداء غاضبون من هذه الإنجازات، لذا نقول لهم موتوا بغيظكم، فهذه الإنجازات تفرح شعوب المنطقة".



ويتميز الصاروخ فتاح بمحرك يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه كما لديه القدرة على التخفي والمناورة في كافة الاتجاهات ضد الدفاعات الجوية.



وأكد العميد حاجى زاده قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الاسلامية:"قادرون على ضرب اي هدف على شعاع الف واربعمئة كيلومتر بشكل دقيق جدا من دون ان يتم اعتراض الصاروخ فتاح. لا يمكن لأنظمة الدفاع الجوي استهدافه ولا تدميره بسبب حركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات".



ويؤكد المسؤولون الايرانيون ان الصاروخ فتاح قادر على اختراق احدث المنظومات الدفاعية في العالم بما فيها ثاد وباتريوت والقبة الحديدية.



واكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان البلاد بلغت تكنولوجيا التنويع في صنع مختلف المنظومات الصاروخية من ضمنها صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، وهو صاروخ قابل للمناورة وخارق للصوت وقادر على تغيير اتجاهاته ببساطة والعبور من كماشة الصواريخ المضادة.



وفي كلمته صباح اليوم الثلاثاء في حفل ازاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، اكد اللواء سلامي ان الحقيقة لا يمكن اخفاؤها ابدا وستظهر الحقائق نفسها في النهاية وقال: هناك حقيقة قوية وجادة للغاية موجودة في بلدنا وهي التقدم الكبير والقفزات التي تحققت في التقنيات المتقدمة وخاصة في مجال المنتجات الدفاعية مثل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وجميع القدرات الفنية الموجودة في تصميم وتصنيع اجزاء المكونات الحساسة، والتي تحققت لله الحمد في بلدنا ووصلنا إلى المعرفة والتكنولوجيا للتنويع في مختلف انواع المنظومات والمرونة التكتيكية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك صاروخ "فتاح" وهو صاروخ فرط صوتي قادر على المناورة ، ويمكنه بسهولة تغيير اتجاه حركته في الفضاء والعبور من كماشة الصواريخ المضادة للصواريخ.



وأضاف: هذه التقنيات حديثة ومتقدمة للغاية في العالم ، وهي بالطبع غير معروفة لكثير من الدول ، ولكن بأيدي مقتدرة من الشباب الإيراني المخلص والثوري ، تحولت هذه المجاهيل إلى معلومات ، ونشهد اليوم تألق شباب البلاد المؤمنين والعلماء.

وكان العميد حاجى زاده قد استبق مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ بتغريدة على تويتر قال فيها ان شروق الشمس يوم الثلاثاء ليس كما في يوم عادي، انها تشرق اليوم مع فتاح. وفي اول رد فعل ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن كشف إيران عن أول صاروخ باليستي فرط صوتي لها، هو رسالة الى تل ابيب.