الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 18:22

الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون

الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون
وقال الرئيس الأسد: إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين.

وأشار الرئيس الاسد إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً، وعبر عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية.

واعتبر أنه لا يمكن لسورية ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوهاً إلى أن التقارب العربي – العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سورية ولبنان.

من جانبه قال العماد عون: إن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، واعتبر أن سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته، مؤكداً أن نهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين.
رقم : 1062294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله عيسى قاسم:
آية الله عيسى قاسم: 'البحرين ليست أميركا ولا 'إسرائيل' اللقيطة 'المؤقتة'
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
6 حزيران 2023
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
6 حزيران 2023
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
6 حزيران 2023
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
6 حزيران 2023
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
5 حزيران 2023
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
5 حزيران 2023
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
5 حزيران 2023
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان
5 حزيران 2023
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
"خرمشهر 4"... ظلال الخوف من الصواريخ الإيرانية فوق واشنطن وتل أبيب
5 حزيران 2023
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
5 حزيران 2023
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
5 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟