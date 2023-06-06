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الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 19:30

تصريح هام من وزير الدفاع الروسي بشان 'الهجوم الأوكراني المضاد'!

تصريح هام من وزير الدفاع الروسي بشان
جاء ذلك في تصريحات وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزير أن "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك".

وتابع: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة لا تضاهى".

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور القتال 3715 جنديا، و52 دبابة (من بينها 8 دبابات "ليوبارد" و3 دبابات AMX-10 ذات العجلات)، و207 مدرعات، و5 طائرات، ومروحيتين، و48 قطعة مدفعية ميدانية، و134 مركبة، و53 طائرة مسيرة.

كذلك أعلن وزير الدفاع الروسي عن مقتل 71 جنديا روسيا وإصابة 210 أثناء تلك العمليات.
رقم : 1062301
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