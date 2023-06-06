مظاهرات ضد قانون رفع سن التقاعد في فرنسا وسط تحذيرات من عناصر شغب

وتنظم النقابات العمالية الفرنسية اليوم الثلاثاء، الفعالية الـ14 من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة؛ لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما، فيما يُمكن أن يكون محاولة أخيرة للضغط على المشرعين؛ لإلغاء القانون الموجود بالفعل في دفاتر القوانين.



وهناك توقعات ترجح نزول 400 – 600 ألف متظاهر خلال اليوم،حيث تم انتداب 11 ألف جندي ودركي لحماية التظاهرات، من بينهم 4 آلاف في العاصمة باريس، والتي انطلقت التظاهرات بها في تمام الثالثة من عصر اليوم.



ونوهت مصادر إعلامية إلى بعض التحذيرات الحكومية، التي أشارت لإمكانية وجود ألف عنصر مشاغب من "السترات الصفراء" و"البلاك بلوك" وحركات أقصى اليسار.



أثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض الإصلاح بصلاحيات دستورية خاصة، احتجاجات غاضبة هذا الربيع، لكن القضية تراجعت ببطء على أجندة وسائل الإعلام؛ مما جعل من صعب الحشد والتعبئة على النقابات خلال الفترة الأخيرة.