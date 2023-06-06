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الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 19:54

قرار السعودية خفض إنتاج النفط يثير مخاوف واشنطن..الأمن القومي الأمريكي يعلق!

قرار السعودية خفض إنتاج النفط يثير مخاوف واشنطن..الأمن القومي الأمريكي يعلق!
وأضاف جون كيربي خلال إيجاز صحفي يوم الاثنين، أنه "لم تكن هناك حاجة لإخطار"، مشيرا إلى أنه تحرك من قبل دولة ذات سيادة.

وتابع قائلا: "كما قلت قبل بضعة أسابيع، ستكون هناك قضايا لا نتفق فيها مع السعودية".

وصرح بأن الرياض وواشنطن لديهما نوع من العلاقة حيث يمكن التعبير عن المخاوف بشكل مباشر.

وأردف قائلا: "ولكننا نركز على المستقبل..لا تزال السعودية شريكا استراتيجيا منذ ثمانية عقود، وستظل على مدى العقود الثمانية القادمة ونحن ندير هذه العلاقة للمضي قدما".

وأكد كيربي قائلا "هذا ما ينصب تركيزنا عليه".

وتعهدت السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو، في محاولة لرفع الأسعار المتدهورة.

وكانت "أوبك +" التي تضم دولا أساسية في أوبك مثل السعودية وكذلك أعضاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، قد خفضت الإنتاج بشكل غير متوقع في أبريل الماضي.

ويأتي قرار مجموعة "أوبك+" لتخفيض إنتاج النفط ليؤكد مرة أخرى فشل الضغوطات الأمريكية على الدول المنتجة خصوصا السعودية، لأجل ثنيها عن عقد تفاهمات لتحقيق مصالح الدول المنتجة.
رقم : 1062304
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