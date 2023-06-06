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الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 22:05

اختراق قاعدة لجيش الاحتلال وفقدان أسلحة وعشرات آلاف الذخائر

اختراق قاعدة لجيش الاحتلال وفقدان أسلحة وعشرات آلاف الذخائر
وفتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الموقع، تحقيقاً حول الموضوع بالتعاون مع الشرطة العسكرية. ووفقاً للمعلومات الواردة فإنه تم سرقة 26000 رصاصة ومسدسات من المستودع التابع لـ"الجيش" الإسرائيلي.

يذكر أنه في العام الفائت أشار تقرير إسرائيلي إلى "وقوع سرقة في قاعدة عسكرية حيث فقدت 30 ألف قطعة سلاح، في جنوب فلسطين المحتلة بالقرب من مدينة بئر السبع".

وقال مسؤول في "الجيش" الإسرائيلي حينئذ، بحسب الموقع ذاته، إن السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية، مشيراً إلى قلقه من "نجاح اللصوص من دخول القاعدة وتحديد موقع مخبأ الذخيرة وخلع النوافذ من دون أن ينتبه أحد".

وواجه "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الموقع، منذ سنوات "عمليات سطو على قواعده العسكرية، ويخشى أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية في المستقبل".
رقم : 1062332
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