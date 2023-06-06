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الثلاثاء 6 حزيران 2023 ساعة 22:06

'غوتيريش' يصرح بــشأن كارثة تدمير أوكرانيا سد محطة كاخوفكا

وصرح أمين عام المنظمة للصحفيين يوم الثلاثاء، بأن "الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، بالتنسيق مع حكومة أوكرانيا، يرسلون المساعدات بشكل عاجل، بما في ذلك مياه الشرب وأقراص تنقية المياه وغيرها من المساعدات الضرورية".

ووفقا له، فإن المأساة في محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية ليست مدنية فحسب، بل هي أيضا كارثة بيئية.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة "ليس لديها إمكانية وصول مستقلة للمعلومات حول الظروف التي أدت إلى تدمير" محطة الطاقة الكهرومائية، لكنها دعت إلى إنهاء أي هجمات على البنية التحتية المدنية.

وقال غوتيريش: "يجب وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما يجب ضمان المساءلة والامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر.

وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.
رقم : 1062333
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