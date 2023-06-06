العثور على 'جثث' إرهابيين وأسلحة واعتدة في كركوك

وذكر بيان للقيادة، أنه "استمرار للعمليات التعرضية التي تنفذها القوات الامنية البطلة ضد اوكار الهزيمة الداعشية والحاقا بالضربة الجوية التي نفذها صقور الــf16 في وادي الشاي قبل يومين باشراف ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبعد تفتيش المكان من قبل فرسان الفرقة الحادية عشرة وقائدها وسرية الاستطلاع ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم العثور على كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والاعتدة المختلفة والهاونات ومدفعspG9".



وأشار البيان إلى أن "الضربة أدت أيضاً الى مقتل عدد من الارهابيين حيث تم العثور على اشلائهم التي مزقتها ارادة الفرسان من ابناء القوات المسلحة قبل يومين".