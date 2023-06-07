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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 08:09

منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية

منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي: "لحسن الحظ ، في العقود الماضية ، وفي ظل النظرة الثاقبة لقائد الثورة الاسلامية (مد ظلة العالي) ودعمه للتقنيات النووية الجديدة ، شهدنا حركة متسارعة في التقدم في مختلف مواضيع التكنولوجيا النووية ، والآن ساهم هذا الدعم في تمهيد الطريق لتصنيع ما توصل اليه العلماء النوويين خلال ابحاثهم .

وبخصوص لقاء منتسبي الصناعة النووية في البلاد مع قائد الثورة الاسلامية ، قال اسلامي: إن هذا اللقاء الودي الذي سيعقد خلال الايام المقبلة ياتي بهدف إفادة منتسبي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من التوجيهات الرائدة لقائد الثورة الاسلامية الحكيم من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الشاملة والاستراتيجية للمنظمة والتي تمتد لـ 20 عاما على احسن وجه .

وفي إشارة إلى إقامة معرض إنجازات الصناعة النووية في نفس الوقت الذي التقى فيه موظفو هذه الصناعة بقائد الثورة ، أضاف نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيتم اقامة معرض عن آخر الإنجازات التكنولوجية للمجال النووي في حسينية الإمام الخميني (رض) وسيعرض فيه آخر الإنجازات الصناعية بحضور قائد الثورة الاسلامية .
رقم : 1062407
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