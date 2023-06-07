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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 08:17

طهران ردا على وزير الخارجية الاميركي: لا نتردد في حماية حقوقنا وأمننا

طهران ردا على وزير الخارجية الاميركي: لا نتردد في حماية حقوقنا وأمننا
واطلق وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن تصريحاته التي لا أساس لها من الصحة إيران في الاجتماع السنوي اجتماع لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (أيبك).

وفي هذا الصدد ، قال ناصر كنعاني المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على تصريحات بلينكن في هذا الاجتماع: إن وزير خارجية الحكومة الاميركية، في اطار استمرار دعم بلاده الشامل لكيان الفصل العنصري الصهيوني، أدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين 5 حزيران/يونيو ، في اجتماع حضره أعضاء إيبك، مزاعمه المعتادة ضد إيران للفت انتباه أعضاء هذا اللوبي الصهيوني. كما ذكر بلينكن مرة أخرى في هذا الاجتماع أن "جميع الخيارات ضد إيران مطروحة على الطاولة" حسب تعبيره.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت على الدوام أن دعم الشعب الفلسطيني يندرج في سياق دعم المظلومين وحركات التحرير، وعلى أساس دعم حق تقرير المصير، ونبذ الاحتلال ومحاربة الفصل العنصري.

في حديثه في اجتماع إيباك ، أكد أنتوني بلينكين التزام اميركا بأمن الكيان الصهيوني: وقال: إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "صارم" وغير قابل للتفاوض.

كما أكد ناصر كناني أن التهديد باللجوء إلى القوة من قبل الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى يتعارض مع القانون الدولي ، لا سيما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقال: بناءً على ذلك، يجب على الجمهورية الإسلامية الايرانية تعزيز قوتها الرادعة ولن تتردد في حماية حقوقها وأمنها.

ونصح المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية، المسؤولين الأمريكيين بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وإعادة النظر في استمرار سياساتهم غير القانونية والفاشلة تجاه ايران.
رقم : 1062409
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