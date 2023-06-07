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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 08:19

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب نابلس

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب نابلس
وأفادت مصادر محلية فلسطينية مساء الثلاثاء، أن إطلاق نار استهدف مركبة مستوطن بين حاجزي زعترة وحوارة العسكرييين بمدينة نابلس وأصيب على إثرها المستوطن ووقع أضرار بالمركبة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقت المحال التجارية وأعاقت حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز، وسط انتشار مكثف لقواتها في بلدة حوارة والقرى المحيطة.

واعترفت قوات الاحتلال أن 12 طلقة نارية أصابت المركبة وأصيب المستوطن بشظايا في كتفه وحالته طفيفة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل ١٤ عملا مقاوما، أدت لوقوع ٣ إصابات في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، عملية دهس وعملية طعن، إلى جانب ٨ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة واندلاع المواجهات في ٣نقاط.

من جانبه، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: إن عملية إطلاق النار على حاجز حوارة تؤكد أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تواصل توجيه ضرباتها ضد مراكز الإرهاب الصهيوني.

وشدد على أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بمزيد من الفعل المقاوم ضد جيش العدو ومستوطنيه، وهذا حق طبيعي لشعبنا.
رقم : 1062411
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