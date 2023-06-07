الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 08:21

البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني سينمو أكثر من المعدل ​​العالمي هذا العام

البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني سينمو أكثر من المعدل ​​العالمي هذا العام
حذر البنك الدولي في تقريره الأخير الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" من أن سياسات مكافحة التضخم للبنوك المركزية في العالم في عام 2023 ستؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي للدول هذا العام.

وتوقعت هذه المؤسسة الدولية أنه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام ، سينخفض ​​معدل ​​النمو الاقتصادي للعالم من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ هذا العام.

وفي هذا التقرير الجديد ، خفض البنك الدولي أرقامه المتوقعة للنمو الاقتصادي للعديد من البلدان في عام 2023.

وفقًا لهذا التقرير ، سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي ، لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع.

سيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطًا بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة. لن تنمو هذه البلدان ، التي شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6٪ في عام 2022 ، بأكثر من 0.7٪ في عام 2023 ، وهو ما يمثل ربع النمو الاقتصادي في العام السابق ؛ لكن البلدان النامية ، التي نمت بنسبة 3.7٪ العام الماضي ، ستشهد نمواً بنسبة 4٪ في عام 2023 ، وهو أكثر من العام السابق.

سينخفض ​​النمو الاقتصادي الأمريكي إلى النصف تقريبًا هذا العام ، من 2.1٪ في عام 2022 إلى 1.1٪ هذا العام. تقترب منطقة اليورو من الركود وستستقر بنسبة 0.4٪ في عام 2023. نمت هذه المنطقة بنسبة 3.5٪ في عام 2022.

الصين ، التي نمت بنسبة 3٪ العام الماضي ، ستواجه نموا كبيرا بنسبة 5.6٪ هذا العام. سيكون وضع روسيا ، التي تشارك في الحرب في أوكرانيا ، أفضل من العام السابق وستواجه نموًا سلبيًا بنسبة 0.2٪. شهد هذا البلد نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة 2.1٪ في العام السابق.

لكن النمو الاقتصادي في تركيا انخفض إلى 3.2٪ مقارنة بالعام السابق. نمت تركيا بنسبة 5.6٪ في العام السابق. سيبلغ النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ربعًا تقريبًا وسيصل إلى 2.2٪ هذا العام من 8.7٪ في العام السابق.

في تقييمه للوضع الاقتصادي الإيراني ، يتوقع البنك الدولي أن تشهد إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.2 في المائة هذا العام ، وهو ما يعادل متوسط ​​النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.

بلغ معدل ​​نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 5.9٪ ، والتي ستنخفض وفقًا لتوقعات البنك الدولي إلى 2.2٪ في عام 2023.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي ، سيحقق الاقتصاد الإيراني نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.9٪ في عام 2022.

لم تتغير توقعات البنك الدولي في تقريره الجديد حول النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 مقارنة بتقرير يناير.

ويتوقع هذا التقرير أيضًا أن يكون معدل ​​سعر النفط في عام 2023 ، 80 دولارًا. وبلغ معدل ​​سعر النفط العام الماضي 99.8 دولاراً. كان انخفاض سعر النفط بنحو 20 دولارًا في عام 2023 هو العامل الذي أجبر البنك الدولي على خفض توقعاته بشكل كبير لنمو اقتصادات النفط مثل السعودية هذا العام.
رقم : 1062412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
7 حزيران 2023
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
7 حزيران 2023
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
7 حزيران 2023
آية الله عيسى قاسم:
آية الله عيسى قاسم: 'البحرين ليست أميركا ولا 'إسرائيل' اللقيطة 'المؤقتة'
6 حزيران 2023
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
6 حزيران 2023
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
6 حزيران 2023
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
6 حزيران 2023
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
6 حزيران 2023
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
5 حزيران 2023
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
5 حزيران 2023
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
لماذا تخطط أمريكا لهجمات إرهابية في سوريا؟
5 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟