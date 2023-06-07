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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 10:54

إصابة ثلاثة اشخاص برصاص قوات الاحتلال في اريحا

إصابة ثلاثة اشخاص برصاص قوات الاحتلال في اريحا
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثلاثة اشخاص بالرصاص الحي في منطقة القدم بمخيم عقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من قوات الاحتلال معززة بعشرات الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم وتمركز في وسطه، وحاصرت منازل عدة، وداهمتها، وعاثت في ممتلكاته خرابًا واسعًا.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات كسرت باب منزل الشهيد جبريل كمال اللدعة، كما واقتحمت منزل المواطن سمير التيتي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب عملية الاقتحام، حيث اشعل الشبان الإطارات المطاطية في الشواراع.

واطلقت القوات المقتحمة الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وصدحت مساجد مخيم عقبة جبر بالتكبيرات وناشدت الأهالي للتصدي لاقتحام جيش الاحتلال.
رقم : 1062451
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