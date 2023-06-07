سورية تشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة في بيروت

المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس يستمر على مدى يومين، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمندوبين المعنيين بالتخطيط والتنمية الاجتماعية والزراعة والاقتصاد والتجارة وقضايا الشباب، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية وشبكات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الدولية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على صفحتها أن الوفد يضم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد، ومدير المنظمات غير الحكومية محمود الكوا.



وأشارت الوزارة إلى أن الوفد بحث مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل مشاركات سورية ضمن قطاع الشأن الاجتماعي في الجامعة بما يعزز علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية.



وبينت الوزارة أن الوفد بحث أيضاً مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في السودان الدكتور جمال النبيل المواضيع المتعلقة بتبادل الخبرات في مجال التنمية الاجتماعية، ونظام الإحالة الأسري، والتمكين الاقتصادي والتنسيق المشترك، والتعاون الثنائي بمجالات العمل الاجتماعي.

