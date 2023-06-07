برلماني: زيارة رئيسي إلى سوريا انطلاقة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

ووصف نوروزي في حديثه لمراسل وكالة انباء فارس العلاقات القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا بأنها استراتيجية منذ انتصار الثورة الاسلامية وواسعة النطاق وتشمل كل المستويات.



واوضح أنه بإمكان المقاولين الايرانيين وفي ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق ادراج موضوع تنفيذ المشاريع الإعمارية الكبيرة في سوريا في جدول اعمالهم.



وأكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا تعتبران حليفين استراتيجيين على مستوى المنطقة، اذ أن تطوير العلاقات بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية يخدم مصلحة كلا البلدين.



وأشار الى وجود المراقد المقدسة في سوريا ، وأكد أنها تشكل مجالا سياحيا دينيا وعاملا فاعلا في تطوير العلاقات بين البلدين.



ودعا للمزيد من اليقظة والحذر من المؤامرات التي يحوكها الأعداء الذين عجزوا عن ايجاد شرخ في العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مؤكدا على الاستمرار في النشاطات الاقتصادية والاعمارية والثقافية بين الطرفين بعيدا عن القضايا الهامشية التي يحاول الأعداء اثارتها.