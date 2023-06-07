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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 13:32

فلسطين..مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين..مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
ففي جنين، وقع اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان، وأطلق المقاومون الرصاص وفجروا عبوات بآليات عسكرية صهيونية خلال اقتحام البلدة.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة للمواطن أيمن راجح عابد في البلدة، ما أدى لاحتراقها بالكامل.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال بالقدم خلال المواجهات في البلدة.

وتخلل اقتحام كفر دان مداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقال المواطنين، مالك محمد عابد، إحسان أيمن عابد، أسامة أيمن عابد، ومجاهد أحمد صلاح.

وفي أريحا، أصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وتصدى لها الشباب الثائر والمقاومون بالرصاص والحجارة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم، تمكن خلالها المقاومون من إعطاب آلية عسكرية للاحتلال.

وخلال المواجهات أشعل الشبان الإطارات لتعطيل عمل آليات الاحتلال، في وقت صدحت مساجد المخيم بالتكبيرات والدعوة للتصدي للاقتحام.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، ونفذت عمليات تمشيط وتفتيش؛ بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة مستوطن قرب حاجز حوارة الليلة الماضية.

وأغلقت قوات الاحتلال مفرق بلدة بيتا بالصخور والسواتر الترابية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين على مدخل البلدة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت الأسيرة المحررة ليان كايد عقب اقتحام منزل عائلتها في رام الله، وتدمير أبوابه وتخريب محتوياته، كما اعتقلت الأسير المحرر المحامي أحمد الخصيب المعتقل السياسي السابق في سجون السلطة، عقب اقتحام منزله في بلدة عارورة شمال غرب المدينة، والشاب شادي عميرة من منزله بحي بطن الهوى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب المدينة ، واعتقلت الشاب محمد سرور ووالده الجريح عواد بعد الاعتداء عليه بالضرب داخل منزله، بالإضافة لاعتقال الفتى عدي عقل سرور والشاب محمد منصور سمور.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الشابين حمزه وغالب حوتري، بعد مداهمة منازلهم في شارع النفق بالمدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوة صهيونية خاصة الشاب ‏طالب الشافعي خلال مداهمة مكان عمله بالداخل المحتل، وهو من سكان مخيم بلاطة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم طالباً في الثانوية العامة، بعد اقتحام منزله في حي بئر أيوب في بلدة سلوان.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحموا منزل وليد رويضي في سلوان، واعتقلوا نجله محمد 17 عاماَ.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت أطفالاً ونساءً وعددا من الأسرى المحررين، وبلغت حصيلتها أكثر من 50 حالة اعتقال.
رقم : 1062465
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