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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 14:04

مسؤول: سنكمل مشاريع البنى التحتية لمراسم الاربعين قبل حلول صفر

مسؤول: سنكمل مشاريع البنى التحتية لمراسم الاربعين قبل حلول صفر
وشدد " مير أحمدي " الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء في اجتماع المساعدين الاعماريين لمختلف محافظات ايران الاسلامية، على ضرورة الانتهاء من أعمال البنى التحتية في 6 محافظات حدودية هي ايلام وخوزستان وآذربايجان غربي وكردستان وسيستان وبلوشستان وكرمنشاه، معلنا رصد المنظومة التي أعدت لهذا الغرض نسبة التقدم في الأعمال بمنتهى الدقة.

واعتبر المسؤول مراسم الأربعين التي ستقام في العام الجاري بأنها ستكون خالدة، موضحا أن هذه المراسم تعتبر عملا عظيما وعالميا منقطع النظير يتطلب مشاركة كل محافظات ايران الاسلامية وتظافر الجهود لنجاحها من خلال تقديم المحافظات اقتراحاتها التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

وتوقع أن تكون مراسم الاربعين لهذا العام أكثر عظمة من الاعوام السابقة نظرا لزيادة عدد الزوار، مؤكدا أن التنسيق لهذه المراسم ستكون معقدة للغاية وتواكبها الصعوبة، لذا على الجميع بذل مالديهم من جهود لإقامة مراسم الاربعين بأفضل مايمكن.

وتابع المسؤول قائلا: ان هذه الحركة العالمية العظيمة تتطلب تظافر كل الجهود وتوفير وسائل الراحة لزوار الامام الحسين (ع) خاصة في حرارة الجو في العراق، حيث أن تقديم الخدمات بشكل أفضل انما هي خدمة الامام الحسين (ع) وخدمة زواره تعتبر مصدر فخر للعاملين في هذا المجال في الدنيا والآخرة.
رقم : 1062468
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