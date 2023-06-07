الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 15:05

البحرية الايرانية: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر في العام الجاري

البحرية الايرانية: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر في العام الجاري
وقال الادميرال ايراني في اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية 86 من محافظة كلستان شمال شرق ايران، ان الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل.

واضاف: من واجبنا أن نظهر بادائنا المقتدر قوة وعظمة واقتدار الثورة الإسلامية ، وفي هذا المسار انجزنا الرحلة حول العالم حاملين رسالة السلام والصداقة ونقلنا هذه الرسالة إلى العالم.

وتابع الادميرال ايراني: لقد أظهر هذا الانجاز أنه كلما اتحدنا ولبينا نداء قائد الثورة ، انجزنا اعمالا عظيمة وأثبتنا أن ما تنتجه بلادنا يمكن استخدامه أيضًا في أقسى محيطات العالم.

وصرح قائد البحرية الايرانية: في هذه المهمة ، أثبتنا بالتأكيد أن لدينا الكثير لنقوله في مجالات مثل المعدات ، والجاهزية والاسناد ، والعلوم الصحية والطبية ، والعسكرية ، والتقنية ، والتكنولوجية ، و حتى الثقافية والدينية.

وأكد الادميرال إيراني: إن اجراءات الدورية 86 كانت قوية وذكية لدرجة أن الأعداء ما زالوا مذهولين ولديهم أسئلة كثيرة ، وهذه الأسئلة لا تزال بلا إجابة بالنسبة لهم.

وأضاف: بالإضافة إلى السطح ، كانت لدينا أيضًا وحدة عملياتية تحت السطح، وأظهرت الإجراءات العميقة والمفصلة لهذه المهمة أن شبابنا في البحرية الإيرانية يمكنهم القيام بأعمال كبيرة مع الإيمان والعزم والجهد والتوكل على الله.

واعرب قائد سلاح البحرية عن الامل بتحقيق النجاحات في مهمات أكبر وقال: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في هذا الحفل تكريم 18 فردا من ابناء محافظة كلستان هم من ملاحي الدورية البحرية 86 التابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية وعائلاتهم.

وانجزت هذه الدورية المؤلفة من المدمرة ايرانية الصنع "دنا" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" رحلة ناجحة حول العالم استغرقت نحو 8 اشهر وقطعت مسافة 65 الف كم ، تم العبور خلالها من 3 محيطات وهي الهندي والهادئ والاطلسي.
رقم : 1062480
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
7 حزيران 2023
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
7 حزيران 2023
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
7 حزيران 2023
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
7 حزيران 2023
آية الله عيسى قاسم:
آية الله عيسى قاسم: 'البحرين ليست أميركا ولا 'إسرائيل' اللقيطة 'المؤقتة'
6 حزيران 2023
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
6 حزيران 2023
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
ایران تزیح الستار عن أحد اكبر إنجازاتها العسكرية
6 حزيران 2023
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
التبادل التجاري لإيران وآسيا الوسطى آخذ في الارتفاع
6 حزيران 2023
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"
6 حزيران 2023
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين
5 حزيران 2023
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟
5 حزيران 2023
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
5 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها
تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها.. هل تفي الأمم المتحدة بوعودها الزائفة ؟