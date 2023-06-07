صاروخ " فتاح" ضربة قاضية للهندسة الصهيونية

وفي هذا الصدد كشف خبير سياسي عن أسرار تتعلق بمدی الصاروخ الفرط صوتي الايراني الجديد وخفايا تسميته.



وأشار الخبير الی تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قبل ازاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتي فتاح، حيث قال اننا سنزيح الستار عن صاروخ يغير المعادلات الردعية ويحصن ايران من كثير من الاعتداءات والتهديدات.



وأكد ان مدی الصاروخ والذي يصل الی 1400 كيلومتر، عبارة عن رسالة للعدو الصهيوني وهو كما أشار مساعد العمليات العسكرية في الحرس الثوري، مستلهم من ارشادات قائد الثورة آية الله خامنئي.



وكشف الخبير عن سبب تسمية الصاروخ بـفتاح قائلا:"مهمة هذا الصاروخ هي فتح المجال لصواريخ اخری هجومية، فهذا الصاروخ يخترق مجالات الدفاع الجوي مثل مقلاع داود أو باتريوت وغيرها ثم يقصف هذه المنصات المضادة للصواريخ لتليه الصواريخ الاساسية فتقصف أهدافها.



وأكد الخبير ان هذا الصاروخ صنع بتقنية محلية ايرانية مئة بالمئة كما قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي عند مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ.



ويقول المراقبون بأن أهم مايميز صاروخ فتاح أنه يعمل بمحرك بالوقود الصلب، وهو قادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه.



ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 ماخ، وهو قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء.



ومن جانبه أکد خبير بالشأن الاسرائيلي ان ازاحة الستار عن الصاروخ الفرط صوتی الايراني فتاح، کان بمثابة ضربة قاضية في حرب المهندسين بين ايران و"اسرائيل".



وقال رئيس الارکان الاسرائيلي هرتسي هليوي عندما کان رئيساً للاستخبارات الاسرائيلية سابقاً سئل:"متی يمکن ان تنشب الحرب بين "اسرائيل" وايران"، فأجاب اننا الان منخرطون في هذه الحرب، فهناک حرب بين مهندسيهم ومهندسينا.



وأکد ان ايران و"اسرائيل" امام مسار تصاعدي والجديد في هذا المجال وخطورته ان ما اعتمد عليه "اسرائيل" لحماية جبهتها الداخلية وعمقها الاستراتيجي فيما يتعلق بالمنظومات الاعتراضية، اتی الابتکار الايراني ليشکل ضربة قاضية لهذه المنظومة ولهذه المظلة.



وتوقع ان يحضر هذا التطور علی طاولة القرار الاميرکي والاسرائيلي لدی دراسة أي خيارات.



وأوضح الخبير السياسي:"أي قدرة صاروخية عادة تتمايز عن بعضها في المدی، والقدرة التدميرية، وکمية الصواريخ، والدقة، وفي قدرتها علی تجاوز المنظومة الاعتراضية".



وأضاف المختص بالشؤون الاسرائيلية:"مدی الصاروخ الايراني يصل الی 1400 کيلومتر ما يعني انه يصل الی "اسرائيل"، قدرته التدميرية هي بالمئات، دقته واضحة، کميته تحت اختيار أصحاب القرار الايراني بما انه محلي الصنع، تبقی الميزة الاضافية علی الکثير من الصواريخ الايرانية السابقة هي تجاوز المنظومات الاعتراضية".



