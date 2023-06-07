تدشين خط جوي بين مدينتي ساري الايرانية وأوكتاو الكازاخستانية

وقال سعد الله وطن خواه، في تصريح له اليوم الاربعاء: تماشياً مع تطور السياحة ووفقاً لنهج الحكومة الشعبية وتوجهات محافظ مازندران ، فقد تم تدشين خط جوي بين مدينة ساري ومدينة أوكتاو الكازاخستانية.



واضاف: بالنظر إلى المناظر الطبيعية التي وهبها الله لمحافظة مازندران والعلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية بينها وبين الدول المطلة على بحر قزوين، فقد تم إجراء الكثير من المتابعة في هذا الصدد، مما أدى في نهاية المطاف إلى تدشين هذا الخط الجوي.



وقال المدير العام للمطارات في محافظة مازندران: ان التخطيط جار لإضافة خط جوي آخر وهو بين ساري وأستاراخان في روسيا في المستقبل القريب.



واعتبر وطن خواه تطوير الطرق الجوية من إستراتيجيات هذه الإدارة العامة في مطارات محافظة مازندران بما يتماشى مع تدابير وسياسات المحافظة والمحاور السياحية للبلاد ، وأضاف: في ضوء إصدار التصريح اللازم، سنرى في المستقبل القريب تسيير رحلات جوية بين مدينة رامسر بمحافظة مازندران والعاصمة العمانية مسقط.