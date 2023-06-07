قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما

جاء ذلك خلال زيارة العطية إلى سيئول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.



ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت الوسائل التي من شأنها أن تحقق التعاون العملي في المجالات الدفاعية بين البلدين.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجانبين أكدا أن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات أخرى أبرزها التعاون الاقتصادي، الذي يمتد تاريخه إلى نحو نصف قرن.



ويصنف الجيش الكوري الجنوبي في المرتبة الـ 6 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويتجاوز إنفاقه الدفاعي 42 مليار دولار، ويصنف ضمن أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم.



أما الجيش القطري فيتم تصنيفه في المرتبة رقم 65 عالميا، ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار.