ایران..ازاحة الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية

وجرت هذه المراسم برعاية نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، حيث تم الكشف عن احدث المنجزات الوطنية لدى منظمة الطاقة النووية الايرانية المتعقلة بالمجالات الزراعية والمنتجات البايولوجية.



وحضر مراسم تدشين هذا المنتج الوطني المعرفي، ايضا وزير الجهاد الزراعي بالوكالة "سيد محمد اقاميري"، الى جانب عدد من المسؤولين بهذه الوزارة وايضا منظمة الطاقة النووية الايرانية.



علما ان هناك عدد قليل من الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصميم وانتاج "جهاز ميكروويف المبيد للافات الزراعية" (XCELL)، وقد اعلنت ايران انضمامها الى هذه المجموعة اليوم.