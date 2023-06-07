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الأربعاء 7 حزيران 2023 ساعة 19:57

عمليات بغداد تكشف عن 3 مكاسب بعد مقتل ما يسمى 'والي شمال بغداد'

عمليات بغداد تكشف عن 3 مكاسب بعد مقتل ما يسمى
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) عن الفريق سليم قوله إن "مقتل ما يسمى بوالي بغداد بنيران قطعات عمليات بغداد المتمثلة بلواء المشاة الثالث والعشرين – الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية له تأثير كبير وبعدة اتجاهات ومكاسب الأول يتمثل بالإطاحة بعنصر مهم للقيادة والسيطرة لدى عصابات داعش ممثلاً بمنصب والي بغداد شمال لدى تلك العصابات في هذه المنطقة التي تمتد من التاجي وصولاً إلى محافظة صلاح الدين حيث قضاء الدجيل".

وأضاف، أن "فقدان داعش لهذا العنصر سيفقده القيادة والسيطرة ويحدث إرباكا في موضوع إيصال الأوامر بين عناصره كونه حلقة وصل بين المفارز الإرهابية في هذا القاطع ومراجعهم التي يتلقون منها الأوامر".

وتابع أن "تنظيم داعش يتعرض حالياً لضربات متعددة بمختلف القواطع ومن بينها ديالى وكركوك وليس في شمال بغداد فقط وهي تسقط قياداته المهمة وأي فقدان لعناصره القيادية سيؤثر عليه".

ولفت إلى أن "المكسب الثاني معنوي إذ أن قتل والي شمال بغداد سيؤثر على معنويات العناصر الإرهابية ويؤدي إلى شلل ومحاولة إعادة التنظيم وكذلك الجانب الثالث هو رفع معنويات مقاتلينا من القوات الأمنية والأجهزة الاستخبارية وتشجيعهم على الاستمرار بملاحقة فلول داعش شمال بغداد وبقية القواطع".

وأكد أن "قاطع عمليات شمال بغداد يشهد حالياً استقراراً خاصة بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفتح الدوائر واستمرار المشاريع في هذا القاطع وهو ما يعزز الاستقرار والأمن وكلما كان هنالك نشاط اقتصادي سيتعزز الاستقرار".

وأشار إلى أن "لدى عمليات بغداد خطة في شمال بغداد لإعادة انفتاح القطعات بما يؤمن القاطع بالكامل".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل ما يسمى والي شمالي بغداد و3 إرهابيين آخرين ضمن قضاء الطارمية.

وقالت الخلية في بيان لها إن "قوة من الأبطال في لواء المشاة الثالث والعشرين بالفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، تمكنت من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية أسفر عن قتل (4) إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد المدعو (عدنان اللهيبي).
رقم : 1062518
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