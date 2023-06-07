الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

وذكرت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، أن دولت باهتشلي، الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، قد قاد جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب، حيث أعرب عن أمنياته لجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية والوزراء في أداء مهامهم في الحكومة الجديدة.



وأكدت أن الجمعية العامة للبرلمان التركي شهدت أداء اليمين الدستورية لنائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.



ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، يوم السبت الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.



وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التركي بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة، حيث قال في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".



وأضاف الرئيس التركي: "لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع".