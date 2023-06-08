هكذا ردت طهران على التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ "فتاح"

وأضاف كنعاني في تصريح له اليوم الخميس ، هذه الدول التي لها تاريخ طويل وواضح في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارب النووية ونظام عدم الانتشار واستضافة الصواريخ النووية، والقيام بدور تخريبي في القضايا الإقليمية والدولية، ليس لها الحق في التعليق على شرعية القدرات الدفاعية والقانونية للجمهورية الاسلامية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية؛ إن ما قامت به إنجلترا وأمريكا وأستراليا بتوقيعها على اتفاقية "OX" هو مثال واضح على النهج السياسي والتمييزي للقوى النووية في نقل التكنولوجيا واليورانيوم العالي التخصيب إلى دولة غير نووية في انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. .



وأشاد كنعاني بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنجازاتها الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد ووصفها بأنها تدبير صحيح وفعال لخلق ردع ضد التهديدات الخارجية والدفاع عن الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية.