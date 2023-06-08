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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 14:24

ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر

ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر
وقال احمد محمدي زادة في تصريح للصحفيين صباح اليوم الخميس: هناك مشاريع مهمة في البلاد يتم بناؤها وتدشينها على يد الشبان الإيرانيين ، بينما كان بناء محطة بوشهر للطاقة النووية قبل انتصار الثورة الإسلامية يتم على ايدي الأجانب وفي جميع المجالات التقنية ، وكان الإيرانيون يعملون فيها فقط بصفة عامل بسيط.

وأضاف: بدأ الآن في بوشهر بناء محطتين نوويتين لانتاج الكهرباء كل منهما بطاقة 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .

واوضح محمدي زادة، في بناء هاتين المحطتين للطاقة النووية ، يشارك مهندسون شباب ومقاولون إيرانيون مقتدرون في جميع مراحل التصميم والبناء ، مؤكدا أنه لا يوجد حتى عامل أجنبي واحد في هذين المشروعين ، وجميع مراحل العمليات التنفيذية لهاتين المحطتين النوويتين يتم تنفيذها من قبل خبراء إيرانيين .

واعتبر محافظ بوشهر هاتين المحطتين النوويتين بأنها من المفاخر العظيمة والقدرات البارزة للخبراء الإيرانيين ، وتابع: هذه المفاخر من صنع الإمام (الخميني) الراحل وقائد الثورة الاسلامية .
رقم : 1062663
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