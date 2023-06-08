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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 14:26

الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟

الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟
ووصف صاروخ "فتاح" الإيراني بأنه يشكل انتقالا عسكريا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، واختراقاً للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن القبة الحديدية لا يمكن لها إنزال هذا الصاروخ لفرط سرعته أولا وثانيا لأنه جاهز في كل وقت للضرب لأنه يعمل بالوقود الصلب.

وقال إن صاروخ "فتاح" الفرط الصوتي تعدى القلق الإسرائيلي إلى الخوف الإسرائيلي، حيث بات عليها إعادة التفكير وبسرعة، لأن هذا الصاروخ كاسر للمعادلات والتوازنات.

من جانبه أكد الباحث السياسي رضوان قاسم أن ردة الفعل الإسرائيلية والأميركية والغربية على صاروخ "فتاح" الإيراني تبين ميزان تأثير الإنتاج العسكري الإيراني، مشددا على أن الأهم من الصاروخ نفسه هو ما بعد هذا الصاروخ حيث تواصل الصناعات العسكرية الإيرانية تقدمها.
رقم : 1062664
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