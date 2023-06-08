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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 14:45
حادث طعن في فرنسا: 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به
وقال دارمانين، عبر تويتر، "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان بمدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".
رقم :
1062665
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